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Карантин по бешенству введён в Сарове Нижегородской области 28 июня 2018 года. Об этом сообщается в указе губернатора региона, опубликованном на интернет-портале правовой информации 2 июля.
Эпизоотическим очагом по бешенству признали лесной массив в 2 км восточнее дома №43 по улице Силкина. Угрожаемой зоной стала территория городского округа Саров.
Карантин по бешенству будет продолжаться до 29 августа. В этот период запрещена реализация сырого молока, торговля животными и их вывоз за пределы неблагополучного района, проведение выставок собак и кошек, выводок и натаска собак.
Вакцинацию животных против бешенства планируется провести до 21 июля. В угрожаемой зоне домашних животных следует содержать согласно временным правилам, введенным постановлением правительства Нижегородской области от 23 августа 2013 года №583.
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