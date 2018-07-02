Последние новости рубрики Общество
03 июля 2018 16:39  [24] Карантин по бешенству введён в Сарове Нижегородской области
03 июля 2018 15:28  [98] Правки в КоАП РФ о вождении в нетрезвом виде вступили в силу 3 июля 2018 года
03 июля 2018 13:41  [708] Движение общественного транспорта временно изменилось в Автозаводском районе с 3 июля
03 июля 2018 13:31  [110] Три светофора не работают в Нижнем Новгороде 3 июля
03 июля 2018 13:27  [129] Нижегородское правительство планирует придать статус памятников природы двум территориям в Дзержинске
03 июля 2018 12:43  [669] "Крупные турниры нужны, чтобы опровергать мифы и ложные представления о стране", - Евгений Лебедев
02 июля 2018 17:21  [246] Мэрия Нижнего Новгорода объявила повторный аукцион на ремонт ограждения парка "Швейцария" за 2 млн рублей
02 июля 2018 16:43  [4589] ЦОДД сообщил о планируемом ограничении движения по Мызинскому мосту в Нижнем Новгороде с 9 июля до 3 ноября
02 июля 2018 16:22  [187] Более двух тысяч жителей Дзержинска Нижегородской области приняли участие в праздновании Всероссийского Дня молодёжи
02 июля 2018 16:08  [287] Нижегородское правительство предлагает распространить бесплатный проезд на автобусах на школьников рабочих поселков
Общество

Карантин по бешенству введён в Сарове Нижегородской области

03 июля 2018 16:39  [24] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Карантин по бешенству введён в Сарове Нижегородской области 28 июня 2018 года. Об этом сообщается в указе губернатора региона, опубликованном на интернет-портале правовой информации 2 июля.

Эпизоотическим очагом по бешенству признали лесной массив в 2 км восточнее дома №43 по улице Силкина. Угрожаемой зоной стала территория городского округа Саров.

Карантин по бешенству будет продолжаться до 29 августа. В этот период запрещена реализация сырого молока, торговля животными и их вывоз за пределы неблагополучного района, проведение выставок собак и кошек, выводок и натаска собак.

Вакцинацию животных против бешенства планируется провести до 21 июля. В угрожаемой зоне домашних животных следует содержать согласно временным правилам, введенным постановлением правительства Нижегородской области от 23 августа 2013 года №583.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph