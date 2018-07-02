Карантин по бешенству введён в Сарове Нижегородской области Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Карантин по бешенству введён в Сарове Нижегородской области 28 июня 2018 года. Об этом сообщается в указе губернатора региона, опубликованном на интернет-портале правовой информации 2 июля.

Эпизоотическим очагом по бешенству признали лесной массив в 2 км восточнее дома №43 по улице Силкина. Угрожаемой зоной стала территория городского округа Саров.

Карантин по бешенству будет продолжаться до 29 августа. В этот период запрещена реализация сырого молока, торговля животными и их вывоз за пределы неблагополучного района, проведение выставок собак и кошек, выводок и натаска собак.

Вакцинацию животных против бешенства планируется провести до 21 июля. В угрожаемой зоне домашних животных следует содержать согласно временным правилам, введенным постановлением правительства Нижегородской области от 23 августа 2013 года №583.