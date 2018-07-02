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Происшествия

Здание загорелось на ул. Ошарской в Нижнем Новгороде 3 июля

03 июля 2018 17:14  [472] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Здание загорелось в центре Нижнего Новгорода 3 июля 2018 года. Об этом сообщают очевидцы.

Пожар произошел около полпятого вечера.

Как пояснили в ГУ МЧС РФ по Нижегородской области, пожар произошел в здании по ул. Ошарской, 11а. Более подробная информация будет позднее.

Согласно сервису Яндекс-карты, в указанном здании, в частности, расположены кафе, мужской спа-салон, турагентство, рекламное агентство.

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Теги:
Пожар
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