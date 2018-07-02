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Политика

Советник врио губернатора Руслан Станчев возглавил нижегородскую телекомпанию "Волга"

04 июля 2018 09:11  [163] Политика
Руслан Станчев

Руслан Станчев

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Руслан Станчев возглавил нижегородскую телекомпанию "Волга". Об этом сообщает пресс-служба "Русэнерго".

Согласно информации, Станчев назначен директором с 4 июля 2018 года. Согласно данным ЕГРЮЛ, с 27 июня учредителем телекомпании стало ООО "Русэнерго" (входит в Ростех).

Прежний учредитель телекомпании, депутат Гордумы Сергей Кондрашов от комментариев на эту тему отказался.

Напомним, год назад телекомпанию возглавил Олег Кондрашов.

Напомним также, что Станчев в октябре 2017 года стал советником врио губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. В разное время руководил Радио "Рандеву", ИД "Коммерсантъ", "Коммерсант ФМ Нижний Новгород", NN.RBC.RU и РБК-ТВ. Лауреат премии "Нижний Новгород".

СПРАВКА:
Телекомпания "ВОЛГА" - первая нижегородская независимая коммерческая телекомпания с собственным каналом вещания. В эфире — с 1992 года. Потенциальная аудитория - 3 млн человек. По итогам конкурса, проведенного Национальной ассоциацией телевещателей России в 1999 и 2002 годах, звание "Лучшая телекомпания года" среди 350 региональных телекомпаний было присвоено "Волге". 22 февраля 2017 года получила статус общедоступной региональной телерадиокомпани.

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