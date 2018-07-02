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Общество

Движение транспорта будет ограничено на участке трассы М-7 в Богородском районе Нижегородской области до декабря

04 июля 2018 10:12  [190] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Движение транспорта будет ограничено на участке трассы М-7 в Богородском районе Нижегородской области до декабря 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор Москва-Нижний Новгород 4 июля.

Согласно информации, с 9 июля в связи с ремонтом путепровода через автодорогу на 414 км трассы М-7 в Богородском районе проезжая часть будет сужена до двух полос (по одной полосе в каждом направлении). Скорость движения ограничена до 40 км/ч.

Ограничение продлится до 12 декабря 2018 года.

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