Последние новости рубрики Происшествия
04 июля 2018 11:34  [170] Уголовное дело возбуждено по факту пропажи студентки в Нижегородской области
03 июля 2018 18:41  [1323] Пожар на ул. Ошарской в Нижнем Новгороде ликвидирован
03 июля 2018 18:20  [207] Следователи выясняют причину гибели двух женщин в г. Бор Нижегородской области
03 июля 2018 17:37  [266] Суд в Нижнем Новгороде отправил на принудительное лечение виновного в убийстве трех человек на ГАЗе
03 июля 2018 17:14  [773] Здание загорелось на ул. Ошарской в Нижнем Новгороде 3 июля
03 июля 2018 13:37  [425] Волонтеры просят помощи в поиске пропавшей в Нижнем Новгороде Анастии Клементьевой
03 июля 2018 11:47  [778] Один лесной пожар зарегистрирован в Нижегородской области 2 июля
03 июля 2018 09:33  [1636] Уголовное дело возбуждено в отношении бизнесмена в Нижегородской области по обвинению в легализации более 26 млн рублей
03 июля 2018 09:06  [353] Суд приговорил нижегородку к условному сроку за мошенничество с грантом на малый бизнес
02 июля 2018 17:39  [174] Волонтеры просят помощи в поисках пропавшей в Балахне Нижегородской области Нины Залевской
Происшествия

Уголовное дело возбуждено по факту пропажи студентки в Нижегородской области

04 июля 2018 11:34  [170] Происшествия

Фото: СУ СК РФ по Нижегородской области

Уголовное дело возбуждено по факту пропажи студентки в Нижегородской области. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону 4 июля 2018 года,

Следователи Лысковского МСО расследуют дело по факту безвестного исчезновения 16-летней девушки по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство).

По версии следствия, 21 июня Анастасия Носкова ушла из общежития ГБПО "Спасский агропромышленный техникум", в котором проживала. В тот же день ее видели в г. Лысково. До настоящего времени местонахождение девушки не известно.

Отмечается, что ранее она неоднократно уходила, вела скитальческий образ жизни.

Приметы: на вид 17-19 лет, рост около 165 см, среднего телосложения, лицо овальное, глаза карие, волосы длинные, окрашены в рыжий цвет, на подбородке ямочка. Особые приметы: пирсинг на носу слева, крупная родинка над верхней левой губой. Одежду меняет. Может представляться другими именами.

Лиц, обладающих любой информацией о разыскиваемой, просят связаться со следователями СК по телефону: 8-920-069-62-35, либо сообщить в полицию по телефону 02.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph