Уголовное дело возбуждено по факту пропажи студентки в Нижегородской области Происшествия

Фото: СУ СК РФ по Нижегородской области

Уголовное дело возбуждено по факту пропажи студентки в Нижегородской области. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону 4 июля 2018 года,

Следователи Лысковского МСО расследуют дело по факту безвестного исчезновения 16-летней девушки по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство).

По версии следствия, 21 июня Анастасия Носкова ушла из общежития ГБПО "Спасский агропромышленный техникум", в котором проживала. В тот же день ее видели в г. Лысково. До настоящего времени местонахождение девушки не известно.

Отмечается, что ранее она неоднократно уходила, вела скитальческий образ жизни.

Приметы: на вид 17-19 лет, рост около 165 см, среднего телосложения, лицо овальное, глаза карие, волосы длинные, окрашены в рыжий цвет, на подбородке ямочка. Особые приметы: пирсинг на носу слева, крупная родинка над верхней левой губой. Одежду меняет. Может представляться другими именами.

Лиц, обладающих любой информацией о разыскиваемой, просят связаться со следователями СК по телефону: 8-920-069-62-35, либо сообщить в полицию по телефону 02.