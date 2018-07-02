Фонд капремонта Нижегородской области предупреждает жителей об ошибке в квитанциях за капремонт Общество

Фонд капремонта Нижегородской области предупреждает жителей ряда областных центров об ошибке в платежных документах. Об этом сообщает пресс-служба фонда 4 июля 2018 года.



Согласно информации, в квитанциях за июнь в части взноса за капитальный ремонт допущены ошибки в сумме начислений. "В связи с поздней передачей данных о платежах за предыдущий месяц со стороны "Почты России", а также технического сбоя в ООО "КВЦ" в квитанциях добросовестных плательщиков может отображаться долг или пени", - говорится в сообщении.

По имеющейся у Фонда информации, квитанции с ошибочными начислениями уже получили жители Выксы, Балахны, Арзамаса, Ардатова, Красных Баков, Шаранги, Нижнего Новгорода и других.

В настоящее время последствия сбоя устранены, специалисты ООО "Кустовой вычислительный центр" (КВЦ) пересчитали и внесли поправки в платежную систему. Жителям, которые получили платежки с ошибочными начислениями, можно оплатить взносы за капитальный ремонт с помощью любого сервиса Сбербанка, самостоятельно выбрав при оплате нужную сумму платежа, ориентируясь на предыдущие месяцы, или обратиться в любой абонентский пункт ООО "КВЦ", где по запросу им перепечатают платежные документы за июнь.