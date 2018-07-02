Последние новости рубрики Общество
04 июля 2018 12:33  [31] Фонд капремонта Нижегородской области предупреждает жителей об ошибке в квитанциях за капремонт
04 июля 2018 12:26  [45] РЖД запускает ежедневный маршрут Москва – Арзамас-2 – Дивеево по единому билету с 5 июля
04 июля 2018 11:46  [325] Газ будет отключен в г.о. Выкса Нижегородской области 10 июля в связи с ремонтными работами
04 июля 2018 10:37  [504] Движение большегрузов в жаркую погоду будет ограничено на федеральных трассах в Нижегородской области до 31 августа
04 июля 2018 10:12  [311] Движение транспорта будет ограничено на участке трассы М-7 в Богородском районе Нижегородской области до декабря
04 июля 2018 09:54  [629] "Как город встретил гостей из далекой Коста-Рики и европейской Швейцарии?", - анонс газеты "Нижегородский рабочий" от 4 июля
04 июля 2018 09:19  [140] Жители Сормовского района высказались за сохранение маршрутов Т-65, Т-76 и Т-78 в Нижнем Новгороде
04 июля 2018 09:06  [105] Прокуратура внесла представления нижегородскому предпринимателю за сброс ЖБО в Сормовском районе
03 июля 2018 18:38  [196] Депутаты нижегородского Заксобрания обсудили проблемы проведения общественного контроля
03 июля 2018 18:33  [420] Нижегородский минстрой рассчитывает решить проблему дольщиков ЖК "Квартал Европейский" к концу 2020 года
Общество

Фонд капремонта Нижегородской области предупреждает жителей об ошибке в квитанциях за капремонт

04 июля 2018 12:33  [31] Общество

Фонд капремонта Нижегородской области предупреждает жителей ряда областных центров об ошибке в платежных документах. Об этом сообщает пресс-служба фонда 4 июля 2018 года.

Согласно информации, в квитанциях за июнь в части взноса за капитальный ремонт допущены ошибки в сумме начислений. "В связи с поздней передачей данных о платежах за предыдущий месяц со стороны "Почты России", а также технического сбоя в ООО "КВЦ" в квитанциях добросовестных плательщиков может отображаться долг или пени", - говорится в сообщении.

По имеющейся у Фонда информации, квитанции с ошибочными начислениями уже получили жители Выксы, Балахны, Арзамаса, Ардатова, Красных Баков, Шаранги, Нижнего Новгорода и других.

В настоящее время последствия сбоя устранены, специалисты ООО "Кустовой вычислительный центр" (КВЦ) пересчитали и внесли поправки в платежную систему. Жителям, которые получили платежки с ошибочными начислениями, можно оплатить взносы за капитальный ремонт с помощью любого сервиса Сбербанка, самостоятельно выбрав при оплате нужную сумму платежа, ориентируясь на предыдущие месяцы, или обратиться в любой абонентский пункт ООО "КВЦ", где по запросу им перепечатают платежные документы за июнь.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ЖКХ
Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph