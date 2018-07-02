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Общество

"Натали Турс" аннулирует путевки с 4 июля

04 июля 2018 13:44  [78] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

ООО "Панорама Тур" (торговая марка "Натали Турс") аннулирует путевки с 4 июля. Об этом сообщается на сайте туроператора 4 июля 2018 года.

По заявлению компании, "в связи с неблагоприятным развитием ситуации на данный момент с принимающими партнерами, вынуждены проинформировать, что компания ООО "Панорама Тур" не может гарантировать обеспечение выполнения обязательств по туристическим поездкам в настоящее время".

Все заказы/услуги с 4 июля 2018 года по 30 сентября 2018 года включительно будут аннулированы.

Отмечается, что операционная деятельность компании осуществляется в рабочем режиме. Туристы с выписанными авиабилетами на регулярных рейсах и оформленными визами смогут воспользоваться данными услугами по своему усмотрению в полном объеме.

Информацию о порядке выплат компенсаций и различных схемах взаимодействия с агентами по данному вопросу, будет предоставлена сегодня в течение дня.

СПРАВКА:
ООО "Панорама Тур" зарегистрировано в Москве в 2016 году. Уставный капитал – 10 тысяч рублей. Генеральный директор – Сергей Азаров, учредитель – Денис Яров.

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Теги:
Туризм
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