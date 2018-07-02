Конкурс на субсидирование процентной ставки по кредитам для нижегородских предприятий продлен до 10 августа Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Конкурс на субсидирование затрат по процентам для нижегородских предприятий продлен до 10 августа 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области 4 июля 2018 года.

"Не все учли сроки подготовки тех или иных документов, которые необходимо представить участникам конкурса. Поэтому мы приняли решение о продлении сроков приема заявок", - сообщил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

Он также напомнил, что поддержка будет оказана предприятиям, которые брали кредиты на инвестиционные проекты. Это проекты, направленные на развитие производства: приобретение земельных участков под создание новых производственных мощностей, проектно-изыскательские работы, строительство или реконструкцию производственных зданий и сооружений, закупка оборудования, его аттестация и сертификация. "Заявку на участие в отборе можно подать в любом многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Нижегородской области. Максимальный размер субсидии — 5 млн рублей, всего на эту программу будет направлено 148 млн рублей", — добавил министр.

По информации регионального минпрома, участвовать в отборе могут промышленные и научные организации Нижегородской области.