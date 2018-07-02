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Происшествия

Волонтеры просят помощи в поисках пропавшего в Нижнем Новгороде Владимира Маркова

04 июля 2018 14:40  [350] Происшествия

Волонтеры просят помощи в поисках пропавшего в Нижнем Новгороде Владимира Маркова. Об этом поисково-спасательный отряд "Волонтер" сообщил 4 июля 2018 года.

Согласно информации, 59-летний мужчина ушел около 4:00 3 июля из больницы №2 на ул. Барминской и не вернулся.

Приметы пропавшего: рост 168 см, телосложение худощавое, волосы короткие темные, глаза серые. Был одет в зеленую рубашку с рисунком и короткими рукавами, темные спортивные штаны с лампасами, разорванные до колен и темные сланцы. При себе имел сотовый телефон.

В сообщении отмечается, что Марков является инвалидом.

Всех, кто имеет информацию о местонахождении пропавшего, волонтеры просят звонить по телефонам: 8 (831) 291-51-51 (волонтеры), 102 (полиция).

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