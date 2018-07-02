Администрация Дзержинска Нижегородской области планирует провести капремонт школы №40 до ноября Общество

Администрация Дзержинска Нижегородской области планирует провести капремонт школы №40 до конца октября 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации 4 июля 2018 года.

По словам заместителя главы администрации Дзержинска Валентины Сахаровой, планируется, что конкурсные процедуры завершатся в августе, тогда же будет заключен и контракт на выполнение работ. Срок их окончания запланирован на конец октября текущего года. Определять подрядную организацию будет ГКУ НО "Центр размещения заказа Нижегородской области". Согласно информации, на эти цели из областного бюджета было выделено 20 млн рублей.

На выделенные средства будет поведено несколько видов работ: замена кровли, деревянных конструкций, электропроводки, ремонт фасада здания, косметический ремонт помещений.

Замглавы администрации Дзержинска также пояснила, что ученики на время проведения ремонтных работ будут обучаться в школе №32. При этом отмечается, что каждая из школ будет работать по своему графику. Ученики школы №32 будут по-прежнему обучаться в своих классах в первую смену, а для ребят из школы №40 будут отданы отдельные кабинеты. Планируется, что школьники вернутся в свою школу к началу второй четверти.

"Вся начальная школа, с первого по четвёртый класс, также будет учиться в первую смену, с сохранением продленки и двухразового питания. Ученики с пятого по 11 класс, скорее всего, перейдут во вторую смену, но это не страшно. Шестой урок будет заканчиваться не позднее 18:00, тем более, мы сейчас с департаментом образования прорабатываем варианты более раннего ухода", - рассказала директор школы №40 Елена Сикерицкая.

В администрации также сообщили, что в дальнейшем планируется провести капремонт школ №1, 5, 26.

Напомним, что конкурсные процедуры по капремонту школы №40 планировалось провести в мае. в 2018 году на ремонт дзержинских школ из областного бюджета было выделено 40 млн рублей. На эти средства будут отремонтированы девять скатных крыш (в школах №№ 4, 6, 17, 18, 39, 37, 40, лицее №21 и гимназии №38), а также произведен капитальный ремонт школы №40.