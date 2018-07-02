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Спорт

Проект по выявлению спортивных талантов стартовал в Нижнем Новгороде 4 июля

04 июля 2018 18:42  [62] Спорт

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Проект по выявлению спортивных талантов стартовал в ФОКе "Северная звезда" в Нижнем Новгороде 4 июля 2018 года. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.

Согласно информации, проект создан шестикратным чемпионом мира по боевому самбо и смешанным боевым единоборствам Вячеславом Василевским.

На первоначальном этапе в проекте примут участие спортсмены Нижегородской области по пяти видам спорта: дзюдо, самбо, каратэ, фигурное катание, художественная гимнастика. По словам Василевского, цель "Лидеров спорта" - раскрыть молодые таланты и вырастить новых звезд. Участники проекта получат возможность тренироваться на лучших мировых площадках, работать с ведущими специалистами, улучшать свои показатели в спортивной карьере.

"Суть и уникальность проекта "Лидеры спорта" заключается в том, что к каждому участнику будет индивидуальный подход. В будущем мы не собираемся останавливаться на пяти видах спорта – у нас грандиозные планы и поддержка главы региона Глеба Никитина для нас очень важна. Уверен, вместе мы многого добьемся", - отметил Василевский.

"Проект уникален там, что он идет от спортсменов. У нас хорошие результаты в 2017 году – наши спортсмены завоевали на международных соревнованиях более 330 медалей разного достоинства, у нас создана хорошая инфраструктура, в том числе в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу, главное, у нас есть талантливые тренеры. Поэтому проект очень важен для региона", - сказал присутствующий на старте проекта врио губернатора Глеб Никитин.

Сейчас ведется работа по набору штата профессиональных менеджеров, которые приступят к отбору кандидатов – "Лидеров спорта" (по три-четыре спортсмена и тренер в каждом виде спорта).

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