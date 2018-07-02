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Общество

Прокуратура выявила нарушение закона о конкуренции в Арзамасском районе Нижегородской области

05 июля 2018 10:34  [278] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Прокуратура внесла представление главе администрации Арзамасского района Нижегородской области Василию Демину в связи с нарушением закона о конкуренции. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры 5 июля 2018 года.

Согласно информации, прокурорская проверка проводилась после публикации в областной газете. Установлено, что администрация района передала в аренду обществу с ограниченной ответственностью муниципальные объекты систем водоснабжения и водоотведения без проведения конкурса или аукциона. Это является нарушением требований закона "О защите конкуренции"

В связи с этим городским прокурором в адрес главы администрации внесено представление. Кроме того, материалы проверки направлены в следственный отдел по Арзамасу регионального СУ СК России для решения вопроса об уголовном преследовании.

Также установлен факт предоставления обществом с ограниченной ответственностью коммунальных услуг по водоснабжению в отсутствие утвержденных региональной службой по тарифам Нижегородской области тарифов. В связи с этим прокурор внёс представление руководителю организации. Материалы проверки также направлены в РСТ для решения вопроса о привлечении виновных должностных лиц к административной ответственности по ст.14.6 КоАП РФ (нарушение порядка ценообразования).

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