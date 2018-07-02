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Общество

Электроснабжение отключено в поселке Новое Доскино в Нижнем Новгороде из-за плановых работ 5 июля

05 июля 2018 11:25  [365] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Электроснабжение отключено в поселке Новое Доскино в Нижнем Новгороде из-за плановых работ 5 июля 2018 года. Об этом сообщается на сайте городского управления ГОЧС.

Согласно информации, в связи с плановыми ремонтными работами на системах ЖКХ без электричества поселок Новое Доскино Автозаводского района остается в период с 10:00 до 18:00.

Кроме того, в трех домах №№ 114, 118 и 120 по ул. Свободы в Сормовском районе отключено холодное водоснабжение с 10:00 до 22:00, в двух домах № 24 и № 35 по ул. Полтавской в Советском районе отключено горячее водоснабжение, работы будут проходить до 14:00.

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