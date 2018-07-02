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Бизнес

Суд оставил без изменения решение УФАС о признании "ТНС Энерго НН" нарушившим закон о конкуренции

05 июля 2018 13:05  [132] Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Арбитражный суд Нижегородской области оставил без изменения решение УФАС о признании "ТНС Энерго НН" нарушившим закон о конкуренции. Об этом сообщает пресс-служба нижегородского УФАС России 5 июля

Согласно информации, после внесения изменений в правила предоставления коммунальных услуг, с 1 августа 2013 года ПАО "ТНС энерго НН" выставляло жителям многоквартирных домов к оплате счет за услуги энергоснабжения на общедомовые нужды. Строчка "энергоснабжение на ОДН" существовала вплоть до 1 января 2017 года. Однако 16 ноября 2017 года комиссия Нижегородского УФАС России пришла к выводу о незаконности этих действий, поскольку размер платы за услуги энергоснабжения на ОДН мог рассчитываться и выставляться только домоуправляющими компаниями. В связи с этим публичное акционерное общество "ТНС энерго НН" признано нарушившим ч.1 ст.10 ФЗ "О защите конкуренции".

Компания обжаловала решение в суде первой инстанции. 4 июля Арбитражный суд оставил решение комиссии Нижегородского УФАС РФ без изменения.

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