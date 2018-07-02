Нижегородский ХК "Торпедо" откроет сезон 2018/19 3 сентября матчем со СКА Спорт

Нижегородский хоккейный клуб (ХК) "Торпедо" откроет сезон 2018/19 3 сентября матчем со СКА (Санкт-Петербург). Об этом сообщается на сайте клуба 5 июля.

Согласно информации, в сезоне 2018 – 2019 годов клуб проведет 62 матча, из которых 48 игр в рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и 14 дополнительных игр. Первый этап сезона начнется 1 сентября и завершится 22 февраля 2019 года. Плей-офф пройдет с 25 февраля по 25 апреля.

5 сентября состоится матч "Торпедо" – "Динамо" (Минск), 7 сентября "Торпедо" – "Витязь", 9 сентября "Торпедо" – "Барыс", 12 сентября "Салават Юлаев" – "Торпедо", 14 сентября "Барыс" – "Торпедо", 16 сентября "Сибирь" – "Торпедо", 18 сентября "Торпедо" – "Ак Барс", 21 сентября "Торпедо" – "Металлург", 26 сентября "Торпедо" – "Адмирал", 28 сентября "Торпедо" – "Куньлунь Ред Стар", 30 сентября "Торпедо" – "Амур".

4 октября пройдет матч "Локомотив" – "Торпедо", 6 октября "Северсталь" – "Торпедо", 8 октября "Динамо" (Москва) – "Торпедо", 11 октября "Торпедо" – "Сочи", 13 октября "Торпедо" – "Спартак", 18 октября "Торпедо" – "Йокерит", 22 октября "Амур" – "Торпедо", 24 октября "Адмирал" – "Торпедо", 26 октября "Куньлунь Ред Стар" – "Торпедо", 28 октября "Авангард" – "Торпедо".

1 ноября сыграют "Торпедо" и "Северсталь", 3 ноября "Торпедо" – "Салават Юлаев", 5 ноября "Торпедо" – "Ак Барс", 13 ноября "Торпедо" – ЦСКА, 15 ноября "Торпедо" – "Динамо" (Рига), 17 ноября "Торпедо" – "Слован", 19 ноября "Торпедо" – "Авангард", 22 ноября "Автомобилист" – "Торпедо", 24 ноября "Трактор" – "Торпедо", 26 ноября "Металлург" – "Торпедо", 28 ноября "Ак Барс" – "Торпедо".

1 декабря "Торпедо" – "Динамо" (Москва), 4 декабря СКА – "Торпедо", 6 декабря "Динамо" (Минск) – "Торпедо", 8 декабря "Торпедо" – "Нефтехимик", 10 декабря "Торпедо" – "Локомотив", 17 декабря "Торпедо" – "Металлург", 19 декабря "Торпедо" – "Трактор", 21 декабря "Торпедо" – "Автомобилист", 24 декабря "Сочи" – "Торпедо", 26 декабря "Слован" – "Торпедо", 28 декабря "Динамо" (Рига) – "Торпедо", 30 декабря ЦСКА – "Торпедо".

5 января пройдет матч "Металлург" – "Торпедо", 7 января "Нефтехимик" – "Торпедо", 11 января "Торпедо" – "Автомобилист", 13 января "Торпедо" – "Динамо" (Москва), 15 января "Ак Барс" – "Торпедо", 17 января "Трактор" – "Торпедо", 21 января "Спартак" – "Торпедо", 23 января "Витязь" – "Торпедо", 25 января "Йокерит" – "Торпедо", 27 января "Нефтехимик" – "Торпедо".

1 февраля "Торпедо" – "Локомотив", 3 февраля "Торпедо" – "Нефтехимик", 11 февраля "Автомобилист" – "Торпедо", 13 февраля "Локомотив" – "Торпедо", 16 февраля "Торпедо" – "Сибирь", 19 февраля "Торпедо" – "Трактор", 22 февраля "Динамо" (Москва) – "Торпедо".