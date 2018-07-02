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Экономика

ФНС планирует направить почти 2 млрд рублей на строительство второго здания РЦОД в Нижегородской области

05 июля 2018 15:37  [95] Экономика

Фото: ФНС

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

ФКУ "Объединенная дирекция единого заказчика Федеральной налоговой службы (ФНС)" объявила аукцион на строительство второго здания технологической зоны Резервного центра обработки данных №1 (РЦОД №1) в Городце Нижегородской области. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Извещение о проведении аукциона появилось 20 июня 2018 года. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 1 млрд 916,9 млн рублей.

Аукцион в электронной форме пройдет 27 июля. Согласно документации, строительные работы должны быть выполнены до 25 декабря 2020 года.

Напомним, что инвестиционный совет одобрил реализацию проекта по строительству резервного центра обработки данных УФНС в Городце в 2012 году. В конце 2015 года работу первой очереди проинспектировал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

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