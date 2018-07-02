Альфа-Банк и YouDo.com запустили совместный проект для индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан Бизнес

Альфа-Банк и YouDo.com запустили совместный проект для индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан. Об этом пресс-служба банка сообщила 5 июля 2018 года.

Согласно информации, YouDo.com предоставляет пользователям доступ к широкой базе бизнес-заказчиков, а Альфа-Банк – помогает во всем остальном: от подготовки документов для регистрации бизнеса до бесплатного ведения бухгалтерии.

YouDo.com — один из крупнейших онлайн-сервисов услуг на российском рынке. Он позволяет физическим лицам и компаниям решать практически любые бытовые и бизнес-задачи. На сайте зарегистрировано более 2,5 млн активных пользователей. Из них порядка 700 тысяч верифицированных исполнителей, около 20% из которых имеют статус индивидуального предпринимателя (ИП) или юридического лица. Для них на сервисе есть специальное направление "YouDo Бизнес", позволяющее выполнять задания от бизнес-заказчиков. Услуги мастеров оплачиваются компаниями по безналичному расчету, а по итогу выполненных работ бизнес-заказчики получают все необходимые закрывающие документы.

Пользователям, которые хотели бы начать сотрудничать с компаниями, YouDo.com совместно с Альфа-Банком поможет оформить ИП в рамках специального проекта, упрощающего процедуру регистрации и ведения бизнеса. Альфа-Банк предлагает всем пользователям полное банковское сопровождение их деятельности. Сервисы для малых предпринимателей разработаны банком таким образом, чтобы максимально оптимизировать расходы при ведении бизнеса.

"Одна из миссий Альфа-Банка – это развитие предпринимательства в России. Совместный проект с сервисом YouDo.com нацелен на поддержку начинающих предпринимателей, которые получат с нашей стороны помощь в регистрации бизнеса, бесплатную бухгалтерию (для ИП на упрощенной системе налогообложения 6%, без наемных сотрудников, эквайринга и кассы), три месяца бесплатного рассчетно-кассового обслуживания, а также доступ к специальным отраслевым продуктам банка. Общая экономия клиента на развитии бизнеса составит более 100 тысяч рублей", – перечисляет руководитель по разработке продуктов блока "Малый и средний бизнес" Альфа-Банка Анатолий Медведев.

Кроме того, клиенты смогут пользоваться небанковскими сервисами, доступными в "Клубе клиентов Альфа-Банка" ("Альфа-Касса", разработка сайта, поиск клиентов в интернете и соцсетях, юридические сервисы и прочее).

Онлайн-сервис YouDo.com предоставит пользователям, открывшим счет или оформившим бизнес в рамках совместного проекта с Альфа-Банком, специальный бейдж, подтверждающий юридическую чистоту исполнителя, и тысячу приветственных баллов, которые можно использовать для оплаты откликов на задания физических лиц. Это поможет новым пользователям начать выполнять задания на сервисе, получить первые отзывы, повысить рейтинги, "прокачать" свой профиль.

"Мы хотим, чтобы наш сервис помогал пользователям развивать свой бизнес. Поскольку предпринимательская деятельность не ограничивается поиском клиентов, YouDo.com ставит перед собой задачу подключать проверенных партнеров, таких как Альфа-Банк, которые будут качественно предоставлять нашим пользователям дополнительные услуги. Благодаря такому сотрудничеству, мы поможем исполнителям быстро и просто зарегистрировать ИП или ООО и выгодно открыть расчетный счет, а заказчикам – предложим качественный банковский продукт, с помощью которого они смогут оптимизировать расходы своей компании. Мы уверены, что с партнером в лице Альфа-Банка направление "YouDo Бизнес" будет активно развиваться и принесет пользу предпринимателям", – пояснил руководитель B2B-направления YouDo.com Петр Кондрашин.