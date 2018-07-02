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Спорт

Yota разместила баннеры с изображением "усов надежды" в шести городах России

06 июля 2018 11:41  [501] Спорт

Фото: Yota

Yota разместила баннеры с изображением "усов надежды" в шести городах России. Об этом сообщила пресс-служба сотового оператора 6 июля 2018 года.

Баннеры расположены на улицах Москвы, Сочи, Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга, Казани и Самары. В Нижнем Новгороде "усы надежды" можно увидеть на фасадах ТЦ "Мебельный Базар", "Канавинский" и на фасаде дома по адресу ул. Белинского, 69.

"Мы надеемся, что #усынадежды не подведут", - прокомментировал директор по маркетингу Yota Виталий Урезченко.

Напомним, ведущий шоу "Вечерний Ургант" Иван Ургант запустил флешмоб "Усы надежды", посвященный главному тренеру сборной России по футболу Станиславу Черчесову, который известен своими усами. Ургант призвал зрителей отращивать усы и выкладывать фотографии с ними в инстаграм с хэштегом #усынадежды

СПРАВКА:
Yota – российский инновационный оператор беспроводной связи с федеральным покрытием в сетях 2G/3G/4G. Основные услуги компании − голосовая мобильная связь и интернет 4G.

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Теги:
ЧМ-2018
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