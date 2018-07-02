Нижегородское отделение ВСМС и "Минин-центр" подписали соглашение о сотрудничестве Общество

Игорь Соловьев и Александр Вайнберг Фото: Минин-центр

Нижегородское отделение Всероссийского совета местного самоуправления (ВСМС) и экспертно-аналитическая организация "Минин-центр" подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом "Минин-центр" сообщил 6 июля 2018 года.

Согласно информации, соглашение предусматривает взаимодействие в продвижении успешных практик развития местного самоуправления в Нижегородской области.

Примером эффективного взаимодействия экспертного сообщества и представителей муниципалитетов является федеральная организация ВСМС, в структуре которой существует экспертный совет из представителей научных кругов.

Соглашение между двумя организациями было подписано в ходе экспертного обсуждения стратегии развития Нижегородской области до 2035 года, на котором присутствовали руководители нижегородских муниципалитетов, правление НРО ВСМС во главе с членом Совета Федерации Александром Вайнбергом и представители исполкома "Минин-центра": Вячеслав Гуськов, Сергей Раков, Игорь Соловьев.

Председатель ВСМС, председатель комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике и местному самоуправлению Олег Мельниченко в своем обращении к участникам заседания выразил уверенность, что подобный совместный диалог и сотрудничество будут способствовать созданию эффективных практик муниципального развития.

По мнению Мельниченко, тема стратегического развития муниципалитетов в настоящее время приобретает важное значение, так как позволяет раскрыть потенциал и найти новые возможности совершенствования органов местного самоуправления.

"При этом важно, что обсуждение важных вопросов стратегического планирования предусматривает совместную деятельность экспертного сообщества и представителей муниципальных образований", – подчеркнул сенатор.

Как отметил Александр Вайнберг, ВСМС традиционно поднимает и решает наиболее проблемные вопросы развития местного самоуправления как федеральном, так и на региональном уровнях.

С точки зрения Вайнберга актуальное направление межмуниципального стратегического планирования может быть продуктивным в случае реального взаимодействия руководства муниципалитетов, совета местного самоуправления и экспертного сообщества. При этом, по мнению сенатора, важна тесная связь с профильными комитетами Совета Федерации, которые сегодня активно участвуют процессе моделировании федеральных стратегических программ.

Член правления "Минин-центра" Игорь Соловьев добавил, что в проекте стратегии развития Нижегородской области до 2035 года многие позиции напрямую касаются вопросов стратегического развития муниципалитетов, а ее особенность в том, что она впервые в нижегородской управленческой практике предусматривает межмуниципальное стратегическое взаимодействие.

Соловьев подчеркнул, что в проекте Стратегии-2035 уже обозначены контуры таких межмуниципальных проектов как "Экозона "Акватория", "Зеленый щит губернии", стратегического планирования высокоскоростного межмуниципального пассажирского сообщения, и такого амбициозного межмуниципального направления развития как нижегородская агломерация.

"Помимо этого реализация Стратегии-2035 дает широкие возможности для поиска эффективных и современных направлений активного социально-экономического продвижения нижегородских муниципалитетов", - сказал Соловьев.

По итогам заседания его участники договорились наладить постоянный механизм взаимодействия и анализа актуальных стратегических предложений и успешных муниципальных практик.