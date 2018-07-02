Гринпис измерит уровень загрязнения воздуха в Нижнем Новгороде и еще семи городах России летом 2018 года

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Гринпис и портал "Такие Дела" измерят уровень загрязнения воздуха в восьми городах России летом 2018 года. Об этом сообщается на сайте Гринпис 5 июля 2018 года.
В рамках спецпроекта "Непрозрачно, как воздух" пройдет масштабное исследование загрязнения воздуха диоксидом азота, основным загрязнителем атмосферы городов с интенсивным движением автомобильного транспорта. Мониторинг проведут волонтеры в Нижнем Новгороде, Москве, Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Воронеже, Ростове-на-Дону и Самаре. На улицах крупных городов будет установлено 500 диффузионных трубок Палмса. Этот инструмент широко используется для мониторинга качества воздуха за рубежом.
Чтобы принять участие в исследовании и получить диффузионную трубку, нужно заполнить анкету. Если волонтёр пройдёт отбор, региональный координатор свяжется с ним, чтобы выдать трубку и инструкцию по её установке.
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