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Общество

МЧС предупреждает о грозах в Нижегородской области вечером 6 июля

06 июля 2018 15:06  [90] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

МЧС предупреждает о грозах в Нижегородской области вечером 6 июля 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС РФ со ссылкой на ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС».

Согласно информации, в период с 16:00 по 18:00 6 июля на территории области ожидаются грозы, неблагоприятные погодные условия могут сохраниться до ночи 7 июля.

В связи с этим прогнозируется вероятность чрезвычайных ситуаций, связанных с поражением молниями объектов электроэнергетики, хранилищ ГСМ, а также других объектов. Возможны нарушения в работе систем ЖКХ. Повышается вероятность возникновения происшествий с участием маломерных судов.

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