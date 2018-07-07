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Спорт

Сборная России проиграла команде Хорватии в четвертьфинале ЧМ по итогам пенальти 7 июля

08 июля 2018 00:31  [229] Спорт
Эмблема ЧМ по футболу 2018

Эмблема ЧМ по футболу 2018

Сборная России проиграла команде Хорватии в четвертьфинале Чемпионата мира по футболу по итогам серии пенальти 7 июля 2018 года.

Матч проходил на стадионе "Фишт" в Сочи. Россияне открыли счёт на 31-й минуте, забил Денис Черышев, после чего ответный удар нанёс хорват Андрей Крамарич (39-я минута). Первый тайм команды завершили со счётом 1:1, сохранив его до конца основного времени. В добавленное время гол забила сначала Хорватия (Домагой Вида), а на последних минутах Россия сравняла счёт (Марио Фернандес).

В серии пенальти у россиян не забили Фёдор Смолов и Марио Фернандес, у хорватов — Матео Ковачич.

Таким образом, в полуфинале ЧМ-2018 сборная Хорватии встретится с Англией. Игра пройдёт 11 июля в Москве.

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