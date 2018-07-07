Синоптики прогнозируют дожди и грозы в Нижегородской области 10-13 июля Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Синоптики прогнозируют дожди и грозы в Нижегородской области 10-13 июля 2018 года. Об этом сообщает нижегородский Гидрометцентр.

Согласно информации, 9 июля в регионе ожидается переменная облачность с кратковременными грозовыми дождями. Температура воздуха днем при юго-западном порывистом ветре составит +21…+24°.

С 10 по 13 июля сохранятся неустойчивые погодные условия: в большинстве районов кратковременные дожди, местами грозы. Также прогнозируется переменная облачность. Температура днём составит около +23…+26°, ночью - +15°. Ветер северо-западный 4-9 м/с, при грозе порывистый. Температура воды +22…+24°.