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Синоптики прогнозируют дожди и грозы в Нижегородской области 10-13 июля 2018 года. Об этом сообщает нижегородский Гидрометцентр.
Согласно информации, 9 июля в регионе ожидается переменная облачность с кратковременными грозовыми дождями. Температура воздуха днем при юго-западном порывистом ветре составит +21…+24°.
С 10 по 13 июля сохранятся неустойчивые погодные условия: в большинстве районов кратковременные дожди, местами грозы. Также прогнозируется переменная облачность. Температура днём составит около +23…+26°, ночью - +15°. Ветер северо-западный 4-9 м/с, при грозе порывистый. Температура воды +22…+24°.
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