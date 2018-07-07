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Холодная вода отключена в четырёх домах в Советском районе Нижнего Новгорода из-за планового ремонта 9 июля 2018 года. Об этом сообщается на сайте городского управления ГОЧС.
Согласно информации, в связи с плановыми работами на системах ЖКХ, с 10:00 до 22:00 отключено холодное водоснабжение в домах №№24, 25, 28, 32/1 на ул. Г. Ивлиева.
Кроме того, с 09:00 до 17:00 также в связи с плановыми работами без электроэнергии остаются четыре дома в Приокском районе: ул. Пятигорская, д. 23, 27, 29, ул. Батумская, д. 2а.
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