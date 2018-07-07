Последние новости рубрики Общество
09 июля 2018 15:20  [64] Пробка на Мызинский мост в Нижнем Новгороде утром 9 июля
09 июля 2018 15:00  [88] "Аэрофлот" опроверг информацию о причинах приземления в Нижнем Новгороде самолёта Челябинск-Москва 9 июля
09 июля 2018 14:38  [74] Холодная вода отключена в четырёх домах в Советском районе Нижнего Новгорода из-за планового ремонта 9 июля
09 июля 2018 14:23  [253] Облправительство предложило к ГК "Столица Нижний" достроить ЖК "На Гончарова"
09 июля 2018 13:28  [590] Нижегородский писатель Захар Прилепин ушёл с поста заместителя командира батальона армии ДНР
09 июля 2018 13:14  [94] Синоптики прогнозируют дожди и грозы в Нижегородской области 10-13 июля
09 июля 2018 12:17  [138] Более 10 случаев завоза энтеровирусной инфекции из-за рубежа было зарегистрировано в РФ в мае-июне 2018 года
09 июля 2018 11:40  [142] Пропавшая в Перевозском районе 16-летняя девушка найдена живой в Нижнем Новгороде
09 июля 2018 10:28  [439] Семь светофоров отключены в Нижнем Новгороде 9 июля
09 июля 2018 09:48  [879] Прокуратура потребовала от нижегородской администрации установить "разумные сроки" расселения аварийного дома на ул.Коммуны
Общество

Холодная вода отключена в четырёх домах в Советском районе Нижнего Новгорода из-за планового ремонта 9 июля

09 июля 2018 14:38  [74] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Холодная вода отключена в четырёх домах в Советском районе Нижнего Новгорода из-за планового ремонта 9 июля 2018 года. Об этом сообщается на сайте городского управления ГОЧС.

Согласно информации, в связи с плановыми работами на системах ЖКХ, с 10:00 до 22:00 отключено холодное водоснабжение в домах №№24, 25, 28, 32/1 на ул. Г. Ивлиева.

Кроме того, с 09:00 до 17:00 также в связи с плановыми работами без электроэнергии остаются четыре дома в Приокском районе: ул. Пятигорская, д. 23, 27, 29, ул. Батумская, д. 2а.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ЖКХ
Поделиться:
Фотофакт
Последствия дождя на ул.Ковалихинской в Нижнем Новгороде 7 июля07 июля 2018Последствия дождя на ул.Ковалихинской в Нижнем Новгороде 7 июля
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph