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Бизнес

Долг водоканалов Нижегородской области перед "ТНС энерго НН" по данным на 2 июля превысил 320 млн рублей

09 июля 2018 14:51  [268] Бизнес

Долг водоканалов Нижегородской области за электроэнергию перед "ТНС энерго НН" превысил 322 млн рублей по данным на 2 июля 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба компании 9 июля.

Согласно информации, ПАО "ТНС энерго НН" осуществляет энергоснабжение 142 водоканалов Нижегородской области. Из них 69 предприятий имеют просроченную задолженность по оплате энергоресурса за три месяца и более.

Наибольшую задолженность имеют: МУП "Водоканал Кстовского района" (г.Кстово) – более 74 млн рублей; МУП "ЖКХ Лысковского района" (г.Лысково) – более 23 млн рублей; МУП "Райводоканал" (г.Кулебаки) – более 19 млн рублей; ООО "Водоканал" (г.Выкса) – более 16 млн рублей; МУП "Новосмолинское" (Володарский р-н) – более 15 млн рублей.

Как отмечают в пресс-службе компании, водоканалы являются одними из самых проблемных потребителей электроэнергии ПАО "ТНС энерго НН".

По словам заместителя генерального директора ПАО ГК "ТНС энерго" - управляющего директора ПАО "ТНС энерго НН" Олега Шавина, проблеме задолженности особое внимание должны уделить не только руководители водоканалов, но и районные администрации Нижегородской области, а также надзорные органы: платежи за электроэнергию в бюджетах муниципальных предприятий должны стать такими же защищенными статьями расходов, как зарплата и налоги.

СПРАВКА:
ПАО "ТНС энерго НН" — гарантирующий поставщик электроэнергии на территории Нижегородской области, обслуживает более 33 тысяч юридических лиц и более 1,2 млн лицевых счетов физических лиц. По итогам 2017 года компанией было реализовано 9,4 млрд кВтч электрической энергии.

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