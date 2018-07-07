Девелопер "Талан" рассказал в Нижнем Новгороде о переходе компании на эскроу-счета и сделке со Сбербанком Бизнес

Фото: "Талан"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

На встрече CEO-клуба Сбербанка в Нижнем Новгороде застройщики обсудили тему финансирования долевого строительства по новой модели. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород".

С 1 июля текущего года в силу вступили изменения в федеральное законодательство, в соответствии с которыми застройщики отныне будут получать деньги от покупателей жилья не напрямую, а только через специальные эскроу-счета в банках. Полный переход на такую модель должен произойти в течение трех лет.

Крупнейшую сделку с эскроу-счетом Сбербанк заключил в конце июня с девелоперской компанией "Талан", представленной в 11 регионах страны. Кредитная линия открыта для строительства жилого комплекса в Перми на сумму 1,7 млрд рублей. Как рассказал генеральный директор "Талан" Константин Макаров, в 2019 году компания планирует начать строительство жилья и в Нижнем Новгороде. В настоящее время идет расселение на трех площадках: на ул. Большой Перекрестной, Батумской и Журова.

Компания планирует строить жилье класса "Комфорт" и "Комфорт+". Девелопер еще не презентовал новые жилые комплексы, но уже известно, что проекты будут включать в себя основополагающие принципы компании "Талан" - эстетичный фасад и авторское благоустройство с ландшафтным озеленением. Кроме того, частью стратегии девелопера являются инновационные технологии – бесключевой доступ в подъезд, "виртуальный консьерж", беспроводная телеметрия, USB-розетки для зарядки смартфонов во дворе.

"В будущем использование счетов эскроу станет обязательным условием работы для всех российских девелоперов. Наша компания и наш проект включены в состав пилотных. Компания "Талан" стала вторым застройщиком в России, использующим систему эскроу-счетов. Мы расценили эту возможность как стратегический шаг, шаг в направлении будущего. Скоро реальность в нашей отрасли изменится, и мы посчитали, что тот, кто первый - имеет больше шансов преуспеть. Мы подписали документы со Сбербанком, и в ближайшее время клиенты начнут заключать договоры долевого участия по счетам эскроу", - отметил Константин Макаров.

"Новая модель с применением эскроу счетов позволит сделать процессы финансирования на рынке жилищного строительства более прозрачными и защитить покупателей недвижимости от недобросовестных застройщиков", - добавил в свою очередь заместитель председателя Волго-Вятского банка ПАО Сбербанк Василий Козлов.