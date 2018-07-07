Президент РФ подписал указ о назначении девяти судей в Нижегородской области Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Президент РФ Владимир Путин подписал указ "О назначении судей федеральных судов". Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации 9 июля 2018 года.

Согласно указу, судьей Нижегородского областного суда стал Валерий Кузнецов. Пост заместителей председателя облсуда займут Вячеслав Поправко и Вячеслав Сапегу. Замом председателя Нижегородского гарнизонного военного суда будет Сергей Горошко.

В районных судах произошли следующие назначения: председатель Воротынского районного суда – Антон Тарасов, зампредседателя Саровского городского суда – Александр Куликовский, судья Ковернинского районного суда - Ольга Замышляева, Кстовского городского округа – Лариса Бакарева, Спасского районного суда – Станислав Зимин.