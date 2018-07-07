Роскомнадзор и МВД провели более 300 рейдов по изъятию незаконно реализуемых SIM-карт в ПФО в I полугодии 2018 года Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Наибольшее количество рейдов по изъятию незаконно реализуемых SIM-карт Роскомнадзор совместно с МВД России провел в ПФО в первом полугодии 2018 года. Об этом сообщается на сайте Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 9 июля.

Всего в первом полугодии 2018 года проведено 1 012 контрольных мероприятий. Наибольшее количество рейдов проведено на территориях Приволжского (316), Центрального (176) и Южного (116) федеральных округов.

В ходе проверок Роскомнадзор изъял из незаконной реализации более 35 тысяч SIM-карт операторов мобильной связи. Из них 13 617 SIM-карт принадлежали ПАО "МТС", 11 573 - "ВымпелКом", 5 512 – ПАО "МегаФон", 2 754 – ООО "Т2 Мобайл" и 1 603 – другим операторам связи.

Большинство нарушений связано с продажей SIM-карт без заключения договора и предъявления покупателем документа, удостоверяющего личность, а также с заключением договора об оказании услуг связи неуполномоченным лицом. В отношении нарушителей составлено 642 протокола об административных правонарушениях.

Кроме того, в результате работ удалось выявить 604 признака незаконной реализации SIM-карт в интернете. Уведомления о них направляются в МВД России для принятия мер при подтверждении нарушения.