Роскомнадзор и МВД провели более 300 рейдов по изъятию незаконно реализуемых SIM-карт в ПФО в I полугодии 2018 года

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Наибольшее количество рейдов по изъятию незаконно реализуемых SIM-карт Роскомнадзор совместно с МВД России провел в ПФО в первом полугодии 2018 года. Об этом сообщается на сайте Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 9 июля.
Всего в первом полугодии 2018 года проведено 1 012 контрольных мероприятий. Наибольшее количество рейдов проведено на территориях Приволжского (316), Центрального (176) и Южного (116) федеральных округов.
В ходе проверок Роскомнадзор изъял из незаконной реализации более 35 тысяч SIM-карт операторов мобильной связи. Из них 13 617 SIM-карт принадлежали ПАО "МТС", 11 573 - "ВымпелКом", 5 512 – ПАО "МегаФон", 2 754 – ООО "Т2 Мобайл" и 1 603 – другим операторам связи.
Большинство нарушений связано с продажей SIM-карт без заключения договора и предъявления покупателем документа, удостоверяющего личность, а также с заключением договора об оказании услуг связи неуполномоченным лицом. В отношении нарушителей составлено 642 протокола об административных правонарушениях.
Кроме того, в результате работ удалось выявить 604 признака незаконной реализации SIM-карт в интернете. Уведомления о них направляются в МВД России для принятия мер при подтверждении нарушения.
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