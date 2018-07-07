Последние новости рубрики Общество
09 июля 2018 18:17  [15] Глеб Никитин сообщил о проявлении интереса со стороны иностранных инвесторов к развитию "Стадиона Нижний Новгород"
09 июля 2018 18:04  [40] Роскомнадзор и МВД провели более 300 рейдов по изъятию незаконно реализуемых SIM-карт в ПФО в I полугодии 2018 года
09 июля 2018 17:56  [165] Нижегородские разработчики рассчитывают на запуск серийного производства нейромобилей в 2021 году
09 июля 2018 17:40  [72] Комиссии нижегородской Думы поддержали предложение "Теплоэнерго" о передаче теплосетей и котельной на концессию
09 июля 2018 17:31  [122] Анна Романычева возглавила управление по связям с общественностью и СМИ городской Думы Нижнего Новгорода
09 июля 2018 16:18  [474] Комиссии нижегородской Думы поддержали безвозмездную передачу здания на пр. Гагарина для ветеранов ОВД
09 июля 2018 16:00  [112] Члены комиссий нижегородской Думы одобрили передачу части здания на ул. Б. Покровской районному суду
09 июля 2018 15:49  [532] Нижегородская и Свердловская области обновили соглашение о сотрудничестве
09 июля 2018 15:39  [144] Экс-чиновник райадминистрации в Володарском районе Нижегородской области к получил условный срок за подлог
09 июля 2018 15:20  [450] Пробка на Мызинский мост в Нижнем Новгороде утром 9 июля
Общество

Роскомнадзор и МВД провели более 300 рейдов по изъятию незаконно реализуемых SIM-карт в ПФО в I полугодии 2018 года

09 июля 2018 18:04  [40] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Наибольшее количество рейдов по изъятию незаконно реализуемых SIM-карт Роскомнадзор совместно с МВД России провел в ПФО в первом полугодии 2018 года. Об этом сообщается на сайте Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 9 июля.

Всего в первом полугодии 2018 года проведено 1 012 контрольных мероприятий. Наибольшее количество рейдов проведено на территориях Приволжского (316), Центрального (176) и Южного (116) федеральных округов.

В ходе проверок Роскомнадзор изъял из незаконной реализации более 35 тысяч SIM-карт операторов мобильной связи. Из них 13 617 SIM-карт принадлежали ПАО "МТС", 11 573 - "ВымпелКом", 5 512 – ПАО "МегаФон", 2 754 – ООО "Т2 Мобайл" и 1 603 – другим операторам связи.

Большинство нарушений связано с продажей SIM-карт без заключения договора и предъявления покупателем документа, удостоверяющего личность, а также с заключением договора об оказании услуг связи неуполномоченным лицом. В отношении нарушителей составлено 642 протокола об административных правонарушениях.

Кроме того, в результате работ удалось выявить 604 признака незаконной реализации SIM-карт в интернете. Уведомления о них направляются в МВД России для принятия мер при подтверждении нарушения.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Фотофакт
Последствия дождя на ул.Ковалихинской в Нижнем Новгороде 7 июля07 июля 2018Последствия дождя на ул.Ковалихинской в Нижнем Новгороде 7 июля
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph