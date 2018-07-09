Нижегородские врачи впервые выполнили процедуру ротационной коронарной атерэктомии на сердце двум пациентам Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородские врачи впервые выполнили процедуру ротационной коронарной атерэктомии на сердце двум пациентам. Об этом пресс-служба губернатора и правительства региона сообщила 9 июля 2018 года.

Согласно информации, 5 июля специалисты ГБУЗНО "Специализированная кардиохирургическая клиническая больница" Евгений Чеботарь и Антон Закревский под руководством технического специалиста компании Boston Scientific Николы Песича впервые в регионе выполнили эту процедуру. Методика позволяет восстанавливать нормальный кровоток в кальцинированных, окклюзированных артериях.

Как сообщили в министерстве здравоохранения области, ангиопластика в сочетании со стентированием коронарных артерий является высокоэффективным и наиболее востребованным методом лечения больных ишемической болезнью сердца. Тем не менее, существуют такие формы поражения коронарных артерий, когда технически операцию выполнить затруднительно. В частности, это бывает при высоком содержании кальция в структуре атеросклеротической бляшки, суживающей артерию.

Нижегородские специалисты прошли обучение в кардиологической клинике бельгийского города Алст. Ранее методика была доступна в федеральных центрах, таких как, Национальный медицинский исследовательский центр сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, Национальный медицинский исследовательский центр кардиологии НИИ Клинической кардиологии им. Мясникова, ФГБНУ "Томский национальный исследовательский медицинский центр Российской академии наук", Главном военном клиническом госпитале им. Бурденко, рентгенохирургическом центре интервенционной кардиологии и некоторых других.

СПРАВКА:

Ротационная коронарная атерэктомия (Rotablator) компании Boston Scientific позволяет удалить неэластичные кальцинированные атеросклеротические бляшки путем их разрушения с помощью микроскопических (20-50 мкм) алмазных частиц, расположенных на поверхности быстро вращающегося (160 тысяч оборотов в минуту) бура вытянутой округлой формы. В результате абразии формируются микрочастицы размером 2-5 мкм, которые проходят через коронарный кровоток и удаляются ретикулоэндотелиальной системой. Бур диаметром 1,25-2,50 мм вводят с помощью специального проводника размером 0,009 дюйма. В случае выраженного кальциноза можно в начале процедуры использовать бур меньшего размера (1,25 мм), а затем заменить его буром большего размера, что позволяет постепенно (по 0,25-0,50 мм) увеличивать просвет сосуда до 70% его диаметра.