Грунт размыло на новой набережной у мкрн "Седьмое небо" в Нижнем Новгороде 9 июля Общество

Размыв грунта на пешеходной части Волжской набережной у ресторана Соляная биржа Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Грунт размыло на новой набережной у мкрн "Седьмое небо" в Нижнем Новгороде после дождя 9 июля 2018 года. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород".

Согласно информации, после дождя, прошедшего во второй половине дня 9 июля, на пешеходной части набережной, напротив ресторана "Соляная биржа", появилось несколько провалов в брусчатке.

По данным на 09:00 10 июля в одном месте площадь обрушения составляет около 10 кв. метров. Размыло часть пешеходной дорожки и склон, деформировалась сетка для укрепления грунта. Также в этом районе повреждено ещё несколько небольших участков.

Также провал грунта площадью около 0,5 кв. метров есть на набережной в районе "Стадиона Нижний Новгород" - там размыло участок гравийного откоса между пешеходной дорожкой и рекой.

Как сообщает корреспондент агентства, утром 10 июля никакие работы на этих участках не ведутся. Место провала огорожено. Участок склона у мкрн "Седьмое небо", где 9 июля размыло грунт на проезжую часть новой дороги, в настоящее время заделан.

Напомним, что подрядчик сообщил о завершении работ по благоустройству территории вокруг стадиона 24 апреля 2018 года. Работы включали в себя строительство автодорожной сети, пешеходные тротуары, велодорожки, подземный и надземный пешеходные переходы на ул. Самаркандская и Бетанкура.

Строительством дороги вдоль Волжской набережной занималось ООО "ГК "Управление Строительства – 620".