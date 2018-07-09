Уголовное дело возбуждено из-за смерти выпавшей из автобуса пенсионерки в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Уголовное дело возбуждено по факту смертельного травмирования выпавшей из автобуса пенсионерки в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородсой области 10 июля 2018 года.

По версии следствия, 9 марта 2018 года около 10:20 у дома № 39 по ул.Белинского (Советский район) 32-летний водитель маршрутного такси начал движение автобуса с открытыми дверями. 74-летняя пассажирка автобуса не смогла удержаться за поручни и выпала из автобуса на проезжую часть. От полученных телесных повреждений женщина скончалась.

Уголовное дело возбуждено по по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Санкция данной статьи предполагает лишение свободы на срок до пяти лет.