Экокатамаран на солнечных батареях совершит остановку в пяти городах Нижегородской области 11-16 июля Общество

маршрут экспедиции Фото: проект "Эковолна"

Следующая из Балтийского в Каспийское море научная экспедиция на экосудне совершит остановки в пяти городах Нижегородской области 11-16 июля 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации Дзержинска 10 июля.

Экспедиция, которая носит название "Эковолна", следует по водным путям от Балтийского до Каспийского моря по рекам Нева, Волга, Ока. За три месяца судно намерено пройти более пяти тысяч километров через 20 регионов России. 19 мая эко-судно отправилось по маршруту Санкт-Петербург - Великий Новгород – Москва- Астрахань. В Дзержинске судно остановится 13 июля.

Катамаран на солнечных батареях пробудет в Дзержинске всего один день. За это время все желающие смогут узнать больше о его возможностях и других инновационных разработках в области экологии и судостроения. А экипажу проведут экскурсию по городу.

"Экологическое судно спроектировано и создано российскими инженерами. В ходе путешествия специалисты проводят научно-исследовательскую работу. По результатам изучения гидрохимических характеристик и качества воды по маршруту экспедиции ученые составят интерактивную экологическую карту", - говорится в пресс-релизе.

"Наша экспедиция призвана содействовать формированию экокультуры и бережного отношения населения к водным ресурсам России. Мы верим, что наше научно-просветительское путешествие не только привлечет внимание общественности, но и актуализирует вопрос развития внутреннего водного транспорта, речной инфраструктуры и экотуризма", – рассказал руководитель экспедиции, директор АНО "Национальный центр инженерных конкурсов и соревнований" Евгений Казанов.

В Нижегородской области экспедиция пробудет до 17 июля. Также катамаран сделает остановки в следующих городах: Павлово (11 июля), Нижний Новгород (14 июля), Лысково (15 июля), Васильсурск (16 июля).