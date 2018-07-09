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Общество

Компания из Владивостока займется реставрацией Воскресенского собора в Арзамасе Нижегородской области

10 июля 2018 12:51  [62] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

ООО "Дальстройбизнес II" займется реставрацией объекта культурного наследия федерального значения, Воскресенского (Спасского) собора в Арзамасе Нижегородской области. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Согласно информации, компания была единственным допущенным участником, поэтому аукцион не состоялся. Максимальная цена контракта составляла 20 млн рублей. Источник финансирования – федеральный бюджет. Заказчик - ФКУ "Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации".

По результатам рассмотрения единственной заявки она признана соответствующей требованиям, указанным в конкурсной документации. ООО "Дальстройбизнес II" проведет реставрацию собора за 18 млн рублей. Также заявку подавало ООО "Ремстройсоюз", но оно не было допущено до аукциона, так как предложение было признано не соответствующим единым и дополнительным требованиям.

Работы должны быть выполнены до 13 ноября 2018 года.

СПРАВКА:
Основной вид деятельности ООО "Дальстройбизнес II" (г. Владивосток) - строительство жилых и нежилых зданий, дополнительные виды деятельности - разборка и снос зданий, работы строительные отделочные и т.д. Уставной капитал – 20 тысяч рублей. Гендиректор Александр Субботин. Учредители – Алексей Субботин и Ольга Староверова (доли в уставном капитале – 50%).

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