Две женщины пострадали на пожаре в двухэтажном доме в Советском районе Нижнего Новгорода 9 июля Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Две женщины пострадали на пожаре на ул. Артельная в Советском районе Нижнего Новгорода 9 июля 2018 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Нижегородской области.

Сообщение о возгорании на втором этаже и чердаке двухэтажного жилого дома поступило в 05:48. Пожарные эвакуировали семь человек. Звеном газодымозащитной службы были спасены две хозяйки квартиры, в которой произошел пожар.

Возгорание на площади 200 кв.м было ликвидировано в 06:22. В тушении принимали участие 51 человек и 15 единиц техники.

Предположительно, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении одной из владелиц квартиры, 68-летней женщины. Она была госпитализирована в Приволжский федеральный медицинский исследовательский центр с ожогами ног. Ее 63-летняя соседка от госпитализации отказалась.