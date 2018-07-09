Две женщины пострадали на пожаре в двухэтажном доме в Советском районе Нижнего Новгорода 9 июля

Фото:
Две женщины пострадали на пожаре на ул. Артельная в Советском районе Нижнего Новгорода 9 июля 2018 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Нижегородской области.
Сообщение о возгорании на втором этаже и чердаке двухэтажного жилого дома поступило в 05:48. Пожарные эвакуировали семь человек. Звеном газодымозащитной службы были спасены две хозяйки квартиры, в которой произошел пожар.
Возгорание на площади 200 кв.м было ликвидировано в 06:22. В тушении принимали участие 51 человек и 15 единиц техники.
Предположительно, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении одной из владелиц квартиры, 68-летней женщины. Она была госпитализирована в Приволжский федеральный медицинский исследовательский центр с ожогами ног. Ее 63-летняя соседка от госпитализации отказалась.
Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+