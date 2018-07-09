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Общество

Нижегородский Дворец бракосочетания запустил новую услугу торжественной регистрации "Для двоих" в июле

10 июля 2018 13:33  [96] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Нижегородский Дворец бракосочетания запустил новую услугу торжественной регистрации "Для двоих", начиная с июля 2018 года. Об этом сообщается в постановлении на сайте администрации города.

Согласно информации, зарегистрировать брак в торжественной обстановке, вдвоем или в небольшой компании, теперь можно во "Дворце бракосочетания" Автозаводского района. Допускается присутствие до пяти гостей в зале.

Директор "Дворца бракосочетания" Наталья Лукина рассказала о том, что раньше молодожены регистрировались вдвоем в рабочем неудобном кабинете, где "звонили телефоны и работы принтеры", что не позволяло почувствовать праздник в полной мере. Теперь же в здании оборудовали специальную небольшую комнату для регистрации. Такое решение было принято, исходя из пожеланий нижегородцев и опыта других городов. "Молодые люди и девушки, которые приходят на оформление регистрации уже заинтересовались данным предложением, есть желающие оформить брак в скромной обстановке", - добавила Лукина.

Стоимость услуги составляет 1,5 тысячи рублей.

Отметим, что в Доме бракосочетания (ул. М. Покровская, 9) эта услуга уже действует. Она называется "Обряд Лайт". Длительность церемонии составляет 10-15 минут, также допускается до пяти гостей, стоимость составляет 900 - 1100 рублей, в зависимости от длительности церемонии.

Напомним, количество браков на 12% превысило число разводов в Нижегородской области за январь-апрель 2018 года.

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