Россия и Ямайка планируют увеличить взаимное безвизовое посещение стран до 90 дней в год

Правительство РФ одобрило проект соглашения об увеличении взаимного безвизового посещения России и Ямайки с 30 до 90 дней в году. Соответствующее распоряжение за подписью премьер-министра РФ Дмитрия Медведева опубликовано на официальном портале правовой информации 10 июля 2018 года.
Согласно документу, граждане России и Ямайки смогут пребывать на территории стран соглашения в течение 90 дней в течение одного года, считая с даты их въезда. Документ предварительно проработан с ямайской стороной и должен быть подписан МИД России по достижении окончательной договоренности. Соглашение вступит в силу через 60 дней после его подписания.
Напомним, соглашение о безвизовом посещении между Россией и Ямайкой действует с 2013 года.
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