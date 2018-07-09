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Бизнес

Нижегородская область и Татарстан подписали соглашение в сфере промышленности и инноваций до 2021 года

10 июля 2018 18:46  [57] Бизнес

Нижегородская область и Татарстан подписали соглашение в сфере промышленности и инноваций до 2021 года. Об этом пресс-служба губернатора и правительства региона сообщила 10 июля 2018 года.

Согласно информации, план сотрудничества предполагает "конкретные проекты", однако какие это проекты пресс-служба не сообщила.

"Особый акцент хотелось бы сделать, с учетом инновационной направленности экономики обоих регионов, на такие продукты, как, например, система управления полным жизненным циклом предприятия, программное обеспечение для инженерного анализа, которые разработаны в Нижегородской области. Это импортозамещающий продукт для страны в целом. Основным потребителем таких разработок является, в том числе, Татарстан, как высокотехнологичный промышленный регион", - приводятся в сообщении слова врио нижегородского губернатора Глеба Никитина.

Подписание состоялось на выставке "Иннопром-2018", которая проходит в Екатеринбурге

Кроме того, на выставке была представлена система ЧПУ на отечественной элементной базе с защитой от несанкционированного доступа разработанная в Нижегородской области. "Тема выставки в этом году – цифровое производство. Мы привезли проекты, которые, в основном, связаны с притязаниями нашего региона на лидерство в цифровой экономике, цифровом производстве", - сказал Никитин.

"До сих пор в этой области наша страна полностью зависела от импорта, а внедрение импортозамещающего продукта на отечественной компонентной базе для металлообрабатывающих станков позволит обеспечить нашу промышленную безопасность", - пояснил он.

Никитин также сообщил, что Нижегородская область представила на выставке такие разработки в сфере цифрового производства, как система управления полным жизненным циклом компании "Цифровое предприятие", пакет программ инженерного анализа и суперкомпьютерного моделирования "ЛОГОС", контроллер "FOBOS-100" для защиты циркулирующей по волоконно-оптическим системам передачи информации от утечки по оптическому каналу за пределами контролируемой зоны, компактные супер-ЭВМ производительностью 1-5 терафлопс, подсистема обнаружения нештатных событий на линейной части многониточных магистральных газопроводов и другие проекты.

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