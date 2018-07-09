Нижегородское правительство планирует направить 56 млн рублей на повышение зарплаты бюджетников до МРОТ Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородское правительство планирует направить 56,04 млн рублей на повышения зарплаты бюджетников до минимального размера оплаты труда (МРОТ). Об этом пресс-служба правительства сообщила 10 июля 2018 года.

Согласно информации, соответствующие поправки в бюджет врио губернатора региона Глеб Никитин внес в Заксобрание области. Поправки также предусматривают, что выделение 26,4 млн рублей на завершение строительства пристроя к школе к р.п. Тонкино Нижегородской области, 8,5 млн рублей - на ремонт фасада районного дворца культуры в р.п. Бутурлино.

При принятии поправок, доходы областного бюджета будут увеличены на 316,2 млн рублей – до 150,1 млрд рублей, расходы – на 226,2 млн рублей - до 153,1 млрд рублей.

Напомним, облправительство вносило поправки в бюджет региона, предусматривающие выделение 102 млн рублей на доведение зарплаты бюджетников до МРОТ. Кроме того, регион получит 284,5 млн рублей на эти цели из резервного фонда правительства России.