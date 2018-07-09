Житель Городецкого района Нижегородской области из числа сирот получил жилье после вмешательства прокуратуры Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Житель Городецкого района Нижегородской области получил жилье после вмешательства прокуратуры. Об этом пресс-служба облпрокуратуры сообщила 11 июля 2018 года.

Согласно информации, молодой человек, как сирота, подлежал обеспечению жильем. Администрация района в 2017 году должна была предоставить благоустроенное жилое помещение, но не сделала этого.

После того, как молодой человек направил в прокуратуру жалобу, была проведена проверка по этому факту. После этого прокуратура направила в суд иск с требованием предоставить жилье. "Решением суда требования прокуратуры удовлетворены, сирота обеспечен благоустроенным жилым помещением в новостройке", - говорится в сообщении.