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Общество

Нижегородское правительство планирует выделить 6,3 млн рублей на проведение Дней Москвы в 2018 году

11 июля 2018 16:28  [148] Общество
Правительство Нижегородской области

Правительство Нижегородской области

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Правительство Нижегородской области планирует выделить 6,3 млн рублей на проведение Дней Москвы в 2018 году. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту июльских изменений в бюджет, опубликованному на сайте Законодательного собрания.

Согласно информации, указанную сумму необходимо выделить министерству культуры региона. Вопрос планируется к рассмотрению региональным парламентом в июле.

Напомним, в январе 2018 года департамент внешних связей облправительства сообщал, что Дни Москвы пройдут в Нижегородской области 24-26 августа, мероприятие проводится впервые, оно организуется в рамках активизации сотрудничества с субъектами РФ.

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