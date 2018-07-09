Нижегородское правительство планирует выделить 6,3 млн рублей на проведение Дней Москвы в 2018 году

Правительство Нижегородской области
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Правительство Нижегородской области планирует выделить 6,3 млн рублей на проведение Дней Москвы в 2018 году. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту июльских изменений в бюджет, опубликованному на сайте Законодательного собрания.
Согласно информации, указанную сумму необходимо выделить министерству культуры региона. Вопрос планируется к рассмотрению региональным парламентом в июле.
Напомним, в январе 2018 года департамент внешних связей облправительства сообщал, что Дни Москвы пройдут в Нижегородской области 24-26 августа, мероприятие проводится впервые, оно организуется в рамках активизации сотрудничества с субъектами РФ.
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