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Общество

Более 150 несанкционированных торговых точек демонтировано в Канавинском районе Нижнего Новгорода перед ЧМ-2018

11 июля 2018 18:22  [227] Общество

Более 150 несанкционированных торговых точек демонтировано в Канавинском районе Нижнего Новгорода в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу 2018 года. Об этом пресс-служба райадминистрации сообщила 11 июля.

"Управлением экономического развития также велась регулярная работа по освобождению территорий района от мест несанкционированной уличной торговли. В рамках подготовки к матчам Чемпионата мира по футболу FIFA 2018™ с мая 2017 года по май 2018 года было демонтировано более 150 нестационарных торговых объектов, сотрудниками отдела предпринимательства и развития территорий регулярно проводились рейды по пресечению несанкционированной уличной торговли, торговли алкогольной продукцией. Подобная работа будет проводиться в районе и впредь, необходимо поддерживать тот уровень, которого мы добились в результате упорной работы", – сообщил начальник управления экономического развития райадминистрации Эдуард Цветков во время подведения итогов подготовки к ЧМ.

Начальник управления коммунального хозяйства и благоустройства Антон Максимов напомнил, что для подготовки к проведению игр была благоустроена территория вокруг Мещерского озера, построены новые дороги, отремонтировано в общей сложности 40 участков дорожного полотна. Построены также новые крупнейшие инфраструктурные объекты. Отремонтированы газоны и ограждения, спилены аварийные деревья, высажены новые зеленые насаждения.

В период проведения матчей с территорий, прилегающих к стадиону "Нижний Новгород", а также с перехватывающих парковок было вывезено 1,3 тысячи куб. м мусора.

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