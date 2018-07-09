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Общество

Число сдавших ЕГЭ на 100 баллов выпускников школ в Нижегородской области выросло на 22% в 2018 году

11 июля 2018 18:41  [138] Общество

Фото: Рособрнадзор

Число сдавших ЕГЭ на 100 баллов выпускников школ в Нижегородской области выросло в 2018 году на 22% по сравнению с 2017 годом – до 141. Об этом пресс-служба губернатора и правительства сообщила 11 июля 2018 года.

Согласно информации, шесть выпускников получили по два стобалльных результата.

По данным министерства образования, науки и молодежной политики региона, лучше всего ЕГЭ сдали по следующим предметам: по русскому языку (85 работ), химии (17), физике (11), литературе (девять), информатике (шесть), географии (три), биологии (три), истории (три), математике профильной (два), обществознанию (два). Для сравнения в 2017 году было отмечено 116 стобалльных результата ЕГЭ.

Среди выпускников нижегородских школ 2018 года также один победитель и три призера всероссийских олимпиад по обществознанию, три - по экономике, по два - по русскому языку, по праву и по географии, по одному - по истории, МХК, информатике, ОБЖ, технологии. Всего в 2018 году по итогам всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам нижегородцы завоевали 28 призовых мест по 14 предметам.

"Правительство региона уделяет большое внимание развитию молодежной политики. Эти ребята - наше достояние, и хорошо, что они настроены на перспективу развития именно в Нижегородской области. Наша задача – создать для них необходимые условия. В частности, в регионе уже работает совет по делам молодежи при губернаторе, создание которого поддержал глава региона Глеб Никитин", - заявил по итогам встречи с выпускниками и.о. заместителя губернатора Нижегородской области Сергей Шевченко.

Основной период ЕГЭ проходил с 28 мая по 2 июля. В экзаменах приняли участие около 14 тысяч выпускников школ, было открыто 93 пункта проведения экзамена, в проведении ЕГЭ было задействовано 7,5 тысяч педагогов.

Напомним, нижегородские выпускники в 2017 году улучшили результаты ЕГЭ по математике и ухудшили - по русскому языку.

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