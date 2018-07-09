Альфа-Банк протестировал международную банковскую систему обмена данными о клиентах Бизнес

Альфа-Банк в составе блокчейн-консорциума R3 протестировал практическое решение по международному банковскому обмену данными о корпоративных клиентах.

Как сообщила 11 июля 2018 года пресс-служба банка, участие в пилоте приняли около 40 организаций, включая банки, бизнес-структуры и регуляторы ряда стран. В их числе – Альфа-Банк, BNP Paribas, Deutsche Bank, ING, Societe Generale и UBS. Альфа-Банк выступил единственным российским участником международного проекта.

Решение предполагает совместный доступ банков к документам корпоративных клиентов, необходимым в рамках политики KYC ("Know your customer"). Процедуры KYC являются требованием регуляторов большинства стран и направлены на повышение прозрачности финансовых операций, предупреждение мошеннических действий, противодействие легализации доходов и поддержке терроризма. Перед открытием счета и проведением транзакции банки идентифицируют клиента и запрашивают у него документы и анкеты.

Сегодня эти данные являются разрозненными. Блокчейн позволяет снизить операционные издержки банков, так как они могут обращаться к результатам предыдущих проверок, уже проведенных другими участниками системы. Сервис удобен и для клиентов, которым не требуется многократно дублировать одни и те же документы в ответ на запросы разных финансовых организаций. Кроме того, простота информационного обмена дает возможность ускорить актуализацию данных KYC, что повышает эффективность отслеживания рисков, в том числе, связанных с подозрительными операциями.

Сервис, успешно протестированный R3, создан на платформе Corda. Ее особенности - приватность и возможность управления данными (в отличие от изначальной технологии блокчейн, которая базируется на неизменности сделанных записей). Транзакции на Corda транслируются не всем ее участникам, а только тем, которые имеют права на просмотр конкретной записи.

В ходе четырехдневного пилота с участием Альфа-Банка были проведены более 300 транзакций в 19 странах, расположенных в 8 часовых поясах. Банки запрашивали доступ к тестовым данным корпоративных клиентов, в то время как последние могли удовлетворить его или аннулировать. Кроме того, клиенты изменяли информацию о себе, при этом она автоматически обновлялась для всех банков, имевших разрешение на доступ к KYC-профилям этих компаний.

"Аналогичные решения прорабатываются и в России - в частности, на их востребованность указывал ЦБ РФ. Опыт пилота с R3, безусловно, интересен для совершенствования KYC-процедур в российском правовом поле. Проект также является примером успешной интеграции России в международные технологические тренды. На площадке консорциума R3 Альфа-Банк совместно с ведущими игроками глобального финансового рынка тестирует новые решения на блокчейне, осмысление и развитие которых принесет пользу в рамках всего банковского сектора России", - отметил начальник управления международного комплаенса Альфа-Банка Дмитрий Устинский.

Напомним, Альфа-Банк является одной из первых компаний в развитии блокчейн-технологий в России. Прототипы решений с использованием блокчейна Альфа-Банк начал создавать уже в 2016 году. В 2016-2017 годах банк реализовал серию пилотных проектов: первый в России аккредитив на основе смарт-контрактов, модель взаиморасчетов с контрагентами в реальном времени. Оба эти решения были разработаны в партнерстве с S7 Group на платформе Ethereum. Далее Альфа-Банк совместно с М.Видео применил блокчейн в факторинге для верификации поставок. В ноябре 2017 года Альфа-Банк совместно со Сбербанком и компанией "Мегафон" провел первую в России платежную блокчейн-транзакцию на платформе Hyperledger Fabric.

Консорциум R3 насчитывает свыше 200 участников и партнеров из частного и государственного сектора, действующих в различных отраслях экономики. В составе глобальной команды консорциума R3 - свыше 180 специалистов из 13 стран, а также более чем 2 000 экспертов по технологическим, финансовым и правовым вопросам. В своей деятельности консорциум R3 опирается на инвестиции в размере свыше 120 млн долларов от более 45 компаний. На текущий момент Альфа-Банк является единственным российским банком-участником международного консорциума.