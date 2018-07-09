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Политика

Полномочия двух депутатов сельсоветов в Гагинском районе Нижегородской области прекращены по требованию прокуратуры

12 июля 2018 10:32  [908] Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Полномочия двух депутатов сельсоветов в Гагинском районе Нижегородской области прекращены по требованию прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры 12 июля 2018 года.

Согласно информации, по итогам проверки в июне было установлено, что один из депутатов Ветошкинского сельсовета не предоставил в срок до 30 апреля сведения о доходах, расходах и об имуществе своих, своей супруги и несовершеннолетних детей за 2017 год. Это является нарушением законодательства о противодействии коррупции.

В связи с этим прокуратура района внесла представление в адрес главы местного самоуправления с требованием досрочного прекращения полномочий депутата. В настоящее время полномочия депутата прекращены.

Также прокуратура сообщает, что аналогичный факт ранее был выявлен в отношении депутата Гагинского сельсовета, полномочия которого по требованию прокурора также прекращены досрочно.

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