Движение по ул. Бонч-Бруевича в Нижнем Новгороде будет ограничено с 27 июля по 6 августа Общество

Фото: ЦОДД

Движение по ул. Бонч-Бруевича в Нижнем Новгороде будет ограничено с 27 июля по 6 августа 2018 года. Об этом сообщается на сайте городского Центра организации дорожного движения (ЦОДД) 12 июля.

Согласно информации, ограничение вводится в связи с проведением строительно-монтажных работ. Будет закрыт участок дороги между домами №114 и №116 по пр. Гагарина.

Кроме того, с 28 июля по 7 сентября будет закрыт для движения участок дороги, примыкающий к ул. Бонч-Бруевича, между домом №114 по пр. Гагарина и домом №13 по ул.Бонч-Бруевича.