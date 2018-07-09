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Общество

Движение по ул. Бонч-Бруевича в Нижнем Новгороде будет ограничено с 27 июля по 6 августа

12 июля 2018 12:21  [134] Общество

Фото: ЦОДД

Движение по ул. Бонч-Бруевича в Нижнем Новгороде будет ограничено с 27 июля по 6 августа 2018 года. Об этом сообщается на сайте городского Центра организации дорожного движения (ЦОДД) 12 июля.

Согласно информации, ограничение вводится в связи с проведением строительно-монтажных работ. Будет закрыт участок дороги между домами №114 и №116 по пр. Гагарина.

Кроме того, с 28 июля по 7 сентября будет закрыт для движения участок дороги, примыкающий к ул. Бонч-Бруевича, между домом №114 по пр. Гагарина и домом №13 по ул.Бонч-Бруевича.

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