Почти 120 тысяч камер задействовал "Ростелеком" для видеонаблюдения во время ЕГЭ в РФ Бизнес

Почти 120 тысяч камер задействовал "Ростелеком" для обеспечения видеонаблюдения в период проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ-2018) в период с 28 мая по 2 июля 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба компании 12 июля.

Согласно информации, система видеонаблюдения "Ростелекома" обеспечила 100% онлайн-трансляцию и отработала без сбоев. Для проведения ЕГЭ было задействовано 119 964 камеры, общее количество часов трансляции составило более 2,5 млн часов.

Видеотрансляция сигнала в течение всего этого периода велась на специальном портале, на котором мониторинг за проведением экзаменов осуществляли онлайн-наблюдатели. Всего на портале было зарегистрировано более 20 тысяч пользователей, что выше показателя предыдущего года в два раза. "Каждый год функциональность портала дорабатывается: в 2018 году изменился функционал в части регистрации пользователей, на уровне субъектов Российской Федерации появился доступ к расширенной статистике и возможности назначения кураторами ситуационных центров заданий для онлайн наблюдателей", - говорится в пресс-релизе.

Также сообщается, что для обеспечения полноценной поддержки пользователей портала "Ростелеком" предоставил интеллектуальный номер в коде 8-800. Количество звонков в 2018 году снизилось по отношению к в 2017 году в два раза, что объясняется прохождением обучения со стороны пользователей портала. "Ростелеком" впервые провел обучение наблюдателей в режиме дистанционных интерактивных курсов.