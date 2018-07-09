Последние новости рубрики Бизнес
12 июля 2018 15:57  [450] Почти 120 тысяч камер задействовал "Ростелеком" для видеонаблюдения во время ЕГЭ в РФ
11 июля 2018 18:51  [1028] Альфа-Банк протестировал международную банковскую систему обмена данными о клиентах
11 июля 2018 18:24  [257] Глава Нижнего Новгорода Владимир Панов намерен создать "внешний офис" для предпринимателей
11 июля 2018 15:40  [298] Нижегородское правительство планирует внести в расходы бюджета-2018 84 млн рублей на возврат долга ЗАО ТД "Русская тройка"
11 июля 2018 11:59  [289] Андрей Базылевич: "Скоро весь мир будет ходить в кроссовках"
11 июля 2018 09:26  [268] Дзержинская компания "Гарант" из Нижегородской области примет участие в национальной премии импортозамещения
10 июля 2018 19:24  [1308] Владимир Верхошинский назначен главным управляющим директором Альфа-Банка
10 июля 2018 18:46  [286] Нижегородская область и Татарстан подписали соглашение в сфере промышленности и инноваций до 2021 года
09 июля 2018 16:12  [262] Урок энергоэффективности от "Т Плюс" состоялся в детском лагере Кстовского района Нижегородской области
09 июля 2018 15:33  [408] Девелопер "Талан" рассказал в Нижнем Новгороде о переходе компании на эскроу-счета и сделке со Сбербанком
Бизнес

Почти 120 тысяч камер задействовал "Ростелеком" для видеонаблюдения во время ЕГЭ в РФ

12 июля 2018 15:57  [450] Бизнес

Почти 120 тысяч камер задействовал "Ростелеком" для обеспечения видеонаблюдения в период проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ-2018) в период с 28 мая по 2 июля 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба компании 12 июля.

Согласно информации, система видеонаблюдения "Ростелекома" обеспечила 100% онлайн-трансляцию и отработала без сбоев. Для проведения ЕГЭ было задействовано 119 964 камеры, общее количество часов трансляции составило более 2,5 млн часов.

Видеотрансляция сигнала в течение всего этого периода велась на специальном портале, на котором мониторинг за проведением экзаменов осуществляли онлайн-наблюдатели. Всего на портале было зарегистрировано более 20 тысяч пользователей, что выше показателя предыдущего года в два раза. "Каждый год функциональность портала дорабатывается: в 2018 году изменился функционал в части регистрации пользователей, на уровне субъектов Российской Федерации появился доступ к расширенной статистике и возможности назначения кураторами ситуационных центров заданий для онлайн наблюдателей", - говорится в пресс-релизе.

Также сообщается, что для обеспечения полноценной поддержки пользователей портала "Ростелеком" предоставил интеллектуальный номер в коде 8-800. Количество звонков в 2018 году снизилось по отношению к в 2017 году в два раза, что объясняется прохождением обучения со стороны пользователей портала. "Ростелеком" впервые провел обучение наблюдателей в режиме дистанционных интерактивных курсов.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Фотофакт
Грунт размыло около новой дороги в мкрн Седьмое небо 9 июля09 июля 2018Грунт размыло около новой дороги в мкрн "Седьмое небо" 9 июля
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph