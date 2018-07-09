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Бизнес

Нижегородский завод "Красное Сормово" спустил на воду третье из пяти сухогрузных судов проекта RSD59

12 июля 2018 18:19  [68] Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Завод "Красное Сормово" (Нижний Новгород, входит в Объединенную судостроительную корпорацию) спустил на воду третье из пяти сухогрузных судов проекта RSD59, строящееся для компании "Пола Райз" 12 июля 2018 года.

Как сообщила пресс-служба предприятия, судно получило имя "Пола София". Крестной матерью сухогруза стала директор дирекции железнодорожного транспорта "Государственной транспортной лизинговой компании" Анастасия Халилова.

"Пола София" - это третий сухогрузный теплоход проекта RSD59, который завод "Красное Сормово" спустил на воду в 2018 году. Первый – "Пола Макария" – сошел со стапелей судоверфи 20 апреля, второй – "Пола Филофея" – 8 июня. Оба уже переданы заказчику и успешно эксплуатируются.

"Это непростой проект. По мере строительства приходится решать массу новых вопросов, так как мы первые, кто начал строить в стране такие сухогрузы. В отличие от предыдущих проектов, в RSD59 проектировщиком предусмотрено ряд нововведений, полностью заточенных под требования заказчика. Но у нас очень гибкое производство, цеха оборудованы так, что их можно в любое время быстро и без потерь "переформатировать" под любой заказ, любой тип судна. И, главное, что позволяет нам двигаться вперед, конечно, кадры – наши сотрудники все до единого профессионалы", - сказал врио генерального директора "Красного Сормова" Михаил Першин.

Напомним, суда строятся по контракту, подписанному в декабре 2016 года.

СПРАВКА:
Самоходное сухогрузное однопалубное судно с двумя грузовыми трюмами смешанного "река/море" плавания "Волго-Дон макс" класса предназначено для перевозки генеральных и навалочных грузов, пакетированных пиломатериалов, круглого леса, металлолома, металла в связках и рулонах, крупногабаритных, длинномерных и тяжеловесных грузов, угля, зерна, опасных грузов и грузов категории "В". Длина судна составляет 140,88 м, ширина – 16,98 м, высота борта – 6 м, дедвейт река/море –5272/7679 т, объем грузовых трюмов – 11292 куб. м. Проект RSD59 разработан "Морским Инженерным Бюро – Дизайн СПб".

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