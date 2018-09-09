Выездное голосование проходит в роддомах Нижегородской области в день выборов 9 сентября Общество

Фото: Облизбирком

Выездное голосование проходит в роддомах Нижегородской области в день выборов 9 сентября 2018 года. Об этом сообщили в избирательной комиссии Нижегородской области.

В частности, в роддоме №1 Нижнего Новгорода голосование организовано в холле на первом этаже.

Как поделилась одна из рожениц, Анна Клочова из Сарова, возможность проголосовать прямо в роддоме – "это здорово". "Пятого сентября я родила мальчика. Надеюсь, скоро поедем домой, а пока я нахожусь здесь, здорово, что есть возможность никуда не ездить. Это не первые выборы в моей жизни. Каждый человек должен принимать участие в выборах, это долг каждого гражданина, нам всем должно быть небезразлично все то, что происходит в нашей стране", - сказала она.

"Я считаю, что это наш гражданский долг: как мужчина должен отслужить в армии, так каждый должен проголосовать. Это правильно, если человеку предоставляется такая возможность. Было бы несправедливо, если бы наши роженицы не смогли высказать свое мнение только потому, что в этот день оказались в роддоме", - акушерка Марина Бабич..

Как отметила общественный наблюдатель, студент Нижегородской архитектурно-строительной академии Мария Родичева, "голосование в роддоме проходит спокойно, без нарушений".

Напомним, сегодня проходят выборы губернатора области, дополнительные выборы депутатов Госдумы ФС РФ и Заксобрания Нижегородской области, а также в 27 районах области и четырех городских округах состоятся выборы депутатов представительных органов муниципальных образований. В регионе работает 2171 постоянный избирательный участок и три временных.

Как сообщалось ранее, что явка на выборы в регионе по предварительным данным на 12:00 составила 15,38%.