Последние новости рубрики Общество
10 сентября 2018 19:10  [465] Семь парковок организованы около стадиона "Нижний Новгород" для болельщиков матча Россия-Сербия
10 сентября 2018 19:00  [568] Более 100 км газовых сетей планируют построить в нижегородской сельской местности в 2018 году
10 сентября 2018 17:55  [4653] Городские электрички будут запущены в Нижнем Новгороде с 15 октября
10 сентября 2018 15:15  [215] Движение транспорта в районе ул. Семашко-Ульянова Нижнего Новгорода будет запрещено с 28 сентября по 19 октября
10 сентября 2018 14:21  [187] Численность медведей в Нижегородской области выросла на 7% с начала 2017 года
10 сентября 2018 13:19  [168] Временные ограничения будут введены на четырех участках дорог в Нижегородской области с 28 сентября
10 сентября 2018 13:05  [134] Пробная перепись населения пройдёт в РФ через портал госуслуг 1-31 октября
10 сентября 2018 11:42  [343] Прокуратура установила факт фиктивного трудоустройства врача в детском лагере в Дзержинске Нижегородской области
10 сентября 2018 11:10  [338] Движение транспорта в районе ул. Горького Нижнего Новгорода будет ограничено с 21 сентября по 30 октября
10 сентября 2018 10:25  [1210] Пробные пуски тепла в Дзержинске Нижегородской области начнутся с 17 сентября
Общество

Выездное голосование проходит в роддомах Нижегородской области в день выборов 9 сентября

09 сентября 2018 14:37  [135] Общество

Фото: Облизбирком

Выездное голосование проходит в роддомах Нижегородской области в день выборов 9 сентября 2018 года. Об этом сообщили в избирательной комиссии Нижегородской области.

В частности, в роддоме №1 Нижнего Новгорода голосование организовано в холле на первом этаже.

Как поделилась одна из рожениц, Анна Клочова из Сарова, возможность проголосовать прямо в роддоме – "это здорово". "Пятого сентября я родила мальчика. Надеюсь, скоро поедем домой, а пока я нахожусь здесь, здорово, что есть возможность никуда не ездить. Это не первые выборы в моей жизни. Каждый человек должен принимать участие в выборах, это долг каждого гражданина, нам всем должно быть небезразлично все то, что происходит в нашей стране", - сказала она.

"Я считаю, что это наш гражданский долг: как мужчина должен отслужить в армии, так каждый должен проголосовать. Это правильно, если человеку предоставляется такая возможность. Было бы несправедливо, если бы наши роженицы не смогли высказать свое мнение только потому, что в этот день оказались в роддоме", - акушерка Марина Бабич..

Как отметила общественный наблюдатель, студент Нижегородской архитектурно-строительной академии Мария Родичева, "голосование в роддоме проходит спокойно, без нарушений".

Напомним, сегодня проходят выборы губернатора области, дополнительные выборы депутатов Госдумы ФС РФ и Заксобрания Нижегородской области, а также в 27 районах области и четырех городских округах состоятся выборы депутатов представительных органов муниципальных образований. В регионе работает 2171 постоянный избирательный участок и три временных.

Как сообщалось ранее, что явка на выборы в регионе по предварительным данным на 12:00 составила 15,38%.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Выборы
Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph