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Бизнес

Конкурс для нижегородских предпринимателей на стажировку в Японии пройдёт 18-19 октября

09 сентября 2018 14:46  [1379] Бизнес
Японский центр в Нижнем Новгороде

Японский центр в Нижнем Новгороде

Фото: Google maps

Японский центр в Нижнем Новгороде приглашает представителей малого и среднего бизнеса поучаствовать в конкурсном отборе на стажировку в Токио. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области 9 сентября 2018 года.

Согласно информации, 18 и 19 октября в Нижнем Новгороде пройдет отборочный семинар по теме "Управление малыми и средними предприятиями". Слушатели, показавшие наилучшие результаты по итогам проведенных семинаров, смогут с 3 по 10 декабря 2018 года пройти бесплатную стажировку в столице Японии.

В конкурсе могут принять участие управляющие и руководители малых и средних предприятий, начинающие предприниматели, представители региональных и муниципальных органов власти, занимающиеся политикой в сфере малого и среднего бизнеса.

Отмечается, что в период пребывания стажеров в Японии транспортные расходы внутри страны по программе стажировки, расходы на проживание, оплату медицинской страховки берет на себя правительство Японии.

"В ходе стажировки участники смогут узнать о принципах создания современных японских компаний, внедрении технических разработок и инноваций на предприятиях и методах решения проблемы утечки кадров на примере опыта Японии. Практические занятия будут проходить на реальных японских малых и средних предприятиях, где российские стажеры будут исполнять функции управленческого состава", - говорится в пресс-релизе.

Заявки на участие в семинаре принимаются не позднее 1 октября 2018 года по электронному адресу конкурса. Организатором данного мероприятия является министерство иностранных дел Японии совместно с Японским центром в Нижнем Новгороде при информационной поддержке департамента внешних связей правительства Нижегородской области.

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