Глава Нижнего Новгорода Владимир Панов проголосовал на выборах в Нижегородской области 9 сентября Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Глава Нижнего Новгорода Владимир Панов проголосовал на выборах в Нижегородской области 9 сентября 2018 года. Об этом сообщает управление по работе со СМИ горадминистраци.

Согласно информации, Владимир Панов вместе с семьёй проголосовал на избирательном участке в школе №19.

Владимир Панов отметил, что город и губернатор области "неразрывно связаны". "Развитие муниципалитета невозможно без работы мэра в одной команде с главой региона. Губернатор – это человек, который определяет приоритеты, работает одновременно и с федеральным уровнем власти, и с городом. Без областной поддержки муниципалитет не сможет иметь серьезных прорывных, в том числе инфраструктурных проектов. Понимать это очень важно, особенно сегодня, когда мы выбираем человека, который поведет всю Нижегородскую область и город Нижний Новгород к завтрашнему дню", – сказал он.

Также глава города проголосовал за Стратегию развития региона до 2035 года. Он напомнил, что в регионе никогда еще не было публичного обсуждения документов такого уровня. "Обычно они понятны только узкому кругу специалистов, и с течением времени мало кто понимает, удалось приблизиться к целям, обозначенным в стратегии, или нет. Но в этот раз к обсуждению документа пригласили экспертное сообщество, горожан, чтобы оценить, действительно ли жители разделяют заложенные в Стратегию приоритеты", – отметил глава города.

Важным моментом Стратегии развития области Панов назвал измеряемость результатов. "Это не общие слова, а конкретные проекты. То есть, результаты будут очевидны", – подчеркнул он.

Напомним, сегодня проходят выборы губернатора области, дополнительные выборы депутатов Госдумы ФС РФ и Заксобрания Нижегородской области, а также в 27 районах области и четырех городских округах состоятся выборы депутатов представительных органов муниципальных образований. В регионе работает 2171 постоянный избирательный участок и три временных.

Напомним, что по уточнённым данным явка на выборы на 12:00 в регионе составила 14,07%.